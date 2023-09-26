Медведев посетил полигон в ДНР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, которые были приняты по контракту, заявил, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина решил посетить полигон в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

По результатам проверки, он отметил, что подготовка личного состава ведется на должном уровне.

«Военнослужащие показывают отличные боевые качества, волю, твердость, а также всеобщий настрой на победу», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза сообщил, что в этой поездке он смог пообщаться с рядовыми и офицерами, которые обучаются необходимым приемам ведения современного боя, также совершенствуются в огневой подготовке и осуществляют боевое слаживание подразделений.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на воинскую службу в ряды российской армии принято более 325 тыс. человек.

Ранее Медведев заявлял, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО.