Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушилин рассказал об улучшении позиций на северном фланге Артемовска

Пушилин заявил, что силы РФ закрепились в районе Орехово-Василевки и Берховки

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска закрепились в районе сел Орехово-Василевка и Берховка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

По словам Пушилина, на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) у российский подразделений «есть улучшение позиций, теперь важно это удержать».

«Противник пытается ситуацию вернуть вспять, <…> [силы РФ] закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка», — сказал глава ДНР.

Он также заявил, что Вооруженные силы РФ улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

22 сентября Пушилин заявлял, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей. По его словам, город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях