Пушилин рассказал об улучшении позиций на северном фланге Артемовска

Российские войска закрепились в районе сел Орехово-Василевка и Берховка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

По словам Пушилина, на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут) у российский подразделений «есть улучшение позиций, теперь важно это удержать».

«Противник пытается ситуацию вернуть вспять, <…> [силы РФ] закрепились в районе населенных пунктов Орехово-Василевка и Берховка», — сказал глава ДНР.

Он также заявил, что Вооруженные силы РФ улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

22 сентября Пушилин заявлял, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей. По его словам, город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

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