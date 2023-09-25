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В Великобритании назвали сроки поставок военного оборудования Украине

Лондон поставит Киеву военное оборудование и боеприпасы в ближайшие месяцы

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Henry Nicholls/Reuters

Британское Министерство обороны опубликовало заявление, в котором говорится, что Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы.

В документе говорится, что Великобритания продолжает оказывать Украине поддержку и уже выделила дальнейшие £2,3 млрд для предоставления военной поддержки в течение текущего года.

«Дополнительные боеприпасы и оборудование будут поставлены в ближайшие месяцы», — сказано в заявлении.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что его страна до конца года планирует довести общее число подготовленных военнослужащих Вооруженных сил Украины до 30 тысяч.

В конце августа пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщала, что более 20 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку на полигонах Великобритании.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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