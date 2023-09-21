Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Баку объяснили, почему азербайджанские войска обстреляли миротворцев РФ

В Баку заявили, что спутали российских миротворцев с военными Нагорного Карабаха

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

В Генпрокуратуре Азербайджана рассказали, почему войска республики обстреляли машину с российскими миротворцами.

В ведомстве признали, что 20 сентября автомобиль с находящимися в ней представителями российского миротворческого контингента подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

В заявлении Генпрокуратуры пояснили, что азербайджанские военные ошибочно приняли машину с российскими миротворцами за автомобиль, принадлежавший «незаконным армянским вооруженным формированиям», из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Погибли пятеро военнослужащих-миротворцев.

В Минобороны РФ сообщали, что инцидент произошел во время возвращения миротворцев с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину за произошедшее и подчеркнул, что власти проведут «самое тщательное расследование».

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях