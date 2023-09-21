В Баку объяснили, почему азербайджанские войска обстреляли миротворцев РФ

В Генпрокуратуре Азербайджана рассказали, почему войска республики обстреляли машину с российскими миротворцами.

В ведомстве признали, что 20 сентября автомобиль с находящимися в ней представителями российского миротворческого контингента подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

В заявлении Генпрокуратуры пояснили, что азербайджанские военные ошибочно приняли машину с российскими миротворцами за автомобиль, принадлежавший «незаконным армянским вооруженным формированиям», из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Погибли пятеро военнослужащих-миротворцев.

В Минобороны РФ сообщали, что инцидент произошел во время возвращения миротворцев с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину за произошедшее и подчеркнул, что власти проведут «самое тщательное расследование».

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.