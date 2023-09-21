Под обстрел попал поселок под Новой Каховкой, повреждены дома

Поселок Днепряны под Новой Каховкой в Херсонской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Как рассказали в администрации округа, сегодня утром под огонь со стороны украинских войск попали улицы Новолагерская, Ярошенко, Ушакова.

В результате обстрелов были разбиты окна в домах, посечены крыши, стены, заборы, также были «перебиты газовые трубы и подводящие электропровода».

По информации властей, подъезд к поврежденным домам затрудняют «летающие дроны».

Там добавили, что дополнительная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Новой Каховки со стороны украинских военных пострадали 15 человек. В администрации города заявляли, что удар был нанесен по жилому кварталу в микрорайоне Сокол.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.