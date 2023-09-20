Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с окраин населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

«На Времевском направлении есть успех. Под населенным пунктом Старомайорское произошло, по сути, отступление ВСУ», — сказал Рогов.

По его словам, украинские военнослужащие «бежали с окраин» данного населенного пункта, где они долгое время пытались закрепиться.

Рогов добавил, что на Времевском направлении инициатива находится в руках Вооруженных сил РФ.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ.

До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе «Ask the Inspector» он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.