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В Кремле рассказали, предупреждал ли Азербайджан Россию о готовившейся операции в Карабахе

Песков не смог подтвердить, что Баку предупреждал Москву об операции в Карабахе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о том, что Баку заранее предупредил Москву о готовящейся операции в Нагорном Карабахе. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские миротворцы узнали об «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе за минуты до ее начала.

В этот же день Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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Война в Карабахе
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