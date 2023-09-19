В Кремле рассказали, предупреждал ли Азербайджан Россию о готовившейся операции в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о том, что Баку заранее предупредил Москву о готовящейся операции в Нагорном Карабахе. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он.

19 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российские миротворцы узнали об «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе за минуты до ее начала.

В этот же день Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве отмечали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.