Элитные подразделения Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении запорожской линии фронта попросили командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, «доведенные до отчаяния», военнослужащие элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» публично обратились к командованию с требованием вывести их с позиций на передовой и отослать в тыл для отдыха и пополнения.

Рогов рассказал, что военнослужащим бригады «Магуро» было приказано дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в действительности же многие из них лишились жизней под селом Работино в Запорожской области, не сумев прорвать первую обороны российских войск.

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