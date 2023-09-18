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Подразделения ВСУ в Запорожской области потребовали ухода их с передовой

Рогов: элитная 47-я бригада ВСУ в Запорожской области просит отвода с передовой

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Reuters

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении запорожской линии фронта попросили командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, «доведенные до отчаяния», военнослужащие элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» публично обратились к командованию с требованием вывести их с позиций на передовой и отослать в тыл для отдыха и пополнения.

Рогов рассказал, что военнослужащим бригады «Магуро» было приказано дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в действительности же многие из них лишились жизней под селом Работино в Запорожской области, не сумев прорвать первую обороны российских войск.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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