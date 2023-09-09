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Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили 99 снарядов по Белгородской области

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в течение 8 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по российскому региону 99 снарядов.

По Белгородскому району в течение суток было зафиксировано 50 артиллерийских и гранатометных выстрелов. Также в Красном Хуторе ВСУ атаковали с помощью беспилотника-камикадзе. Пострадавших в районе нет.

По Валуйскому городскому округу противник выпустил пять артиллерийских снарядов. От ударов никто не пострадал. Над городом Валуйки система противовоздушной обороны сбила дрон самолетного типа. Там также никто не пострадал, однако повреждены девять частных домов, две хозяйственные постройки и один автомобиль.

По Грайворонскому городскому округу всего выпущено 23 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений не выявлено.

По Шебекинскому городскому округу украинские войска выпустили 21 минометный и артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, но поврежден фасад одного частного дома, разрушена одна хозпостройка.

Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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