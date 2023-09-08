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Илона Маска пригласили в Крым

Депутат Госдумы Шеремет пригласил Илона Маска посетить Крым

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет пригласил американского миллиардера Илона Маска посетить полуостров и проявить таким образом пример благоразумия, сообщает РИА Новости.

«Илон Маск может войти в историю как пример благоразумия для западных политиков, засевших у власти в своих странах. Пример американского политика, который остановит волну русофобии и западной агрессии по отношению к остальному миру», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что Крым открыт для тех иностранцев, кто приезжает с чистыми помыслами. Также Шеремет призвал Маска полностью отключить украинскую армию от спутниковой системы Starlink.

Ранее стало известно, что по поручению Илона Маска в 2022 году доступ к Starlink рядом с побережьем Крыма отключали, из-за чего была сорвана атака ВСУ на российский военно-морской флот.

Бизнесмен неоднократно подчеркивал, что Starlink создана не для использования в ходе военных действий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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