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В США засомневались в способности Украины вернуть Крым

Newsweek: Украина не сможет осуществить операцию по захвату Крыма

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Shutterstock

Украина не обладает достаточными военными ресурсами для начала операции по возвращению Крыма. Такое мнение в интервью Newsweek высказал аналитик Гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мартинес.

Эксперт считает, что у Киева нет достаточного количества кораблей и самолетов для установления контроля над морем. Кроме того, украинским Вооруженным силам потребуется больше десантных средств для перевозки наземных войск.

Мартинес также добавил, что в настоящее время Украина не в силах организовать масштабную десантную операцию, чтобы вторгнуться в Крым своими собственными силами.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 сентября подписал указ о внедрении изменений в территориальное устройство Крыма. Согласно закону, на полуострове планируют создать военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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