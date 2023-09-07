Появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Telegram-канал Shot опубликовал видеозапись момента уничтожения беспилотного летательного аппарата в подмосковном Раменском, отметив, что инцидент был зафиксирован камерой на соседнем доме.

Отмечается, что по предварительным данным, это был украинский беспилотник «Бобер».

«Обломки упали возле 22-этажного дома на Десантной. В одной из квартир на 16 этаже взрывом вынесло окно в спальне. Стеклами засыпало кровать, где спали парень с девушкой», — говорится в публикации.

Уточняется, что пара отделала царапинами.

В данный момент на месте атаки работают экстренные службы, которые изучают и собирают обломки. В ближайшее время их планируют направить на экспертизу.

До этого глава Раменского городского округа Николай Ханин сообщил, что в результате падения беспилотника на территории города Раменское повреждения получили жилой дом и четыре автомобиля.

Инцидент произошел 7 сентября в 3:40 ночи. В населенном пункте сработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавили летевший в небе БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.