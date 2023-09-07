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Власти Запорожской области назвали потери ВСУ за ночь

Балицкий: ВСУ за ночь потеряли до 100 солдат на Запорожском направлении

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AP

Временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий заявил, что за ночь украинская армия потеряла до 100 бойцов на Запорожском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, российские войска наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) массированное огневое поражение.

«Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — поделился врио губернатора региона.

Он добавил, что украинская сторона минувшей ночью проводила ротацию подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия» сообщал, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

Также он указал, что многих солдат специально записывают в без вести пропавшие, чтобы не выплачивать пособия.

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства заявлял, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 66 тыс. бойцов.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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