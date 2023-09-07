Власти Запорожской области назвали потери ВСУ за ночь

Временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий заявил, что за ночь украинская армия потеряла до 100 бойцов на Запорожском направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, российские войска наносят Вооруженным силам Украины (ВСУ) массированное огневое поражение.

«Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — поделился врио губернатора региона.

Он добавил, что украинская сторона минувшей ночью проводила ротацию подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия» сообщал, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

Также он указал, что многих солдат специально записывают в без вести пропавшие, чтобы не выплачивать пособия.

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства заявлял, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 66 тыс. бойцов.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.