Фасады трех зданий повреждены в центре Ростова после падения БПЛА

Согласно информации, опубликованной губернатором Ростовской области Василием Голубевым в его Telegram-канале, три здания и несколько автомобилей пострадали после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре Ростова-на-Дону. Один человек обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался.

Ранее вышла информация, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты системой противовоздушной обороны, один упал за городом, а второй упал в центре Ростова-на-Дону. В настоящее время проводятся следственные действия.

Также СМИ опубликовали информацию, что российские войска стали лучше глушить украинские беспилотники. Эксперт рассказал Business Insider, что операторы дронов в зоне боевых действий на Украине — «самая ценная вещь», потому что опытный оператор может пилотировать сразу несколько беспилотников. Ранее украинский инженер, отмечает портал, сообщал, что операторы дронов нередко охотятся друг на друга.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.