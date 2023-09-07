Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

РИА Новости заявило о начале поставок в ВС РФ ручной дымовой гранаты РДГ-У

close
100%
Depositphotos

Вооруженные силы РФ приняли на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая позволяет укрыть военнослужащих и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — заявил источник агентства.

В госкорпорации «Ростех» ранее сообщали, что РДГ-У обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

В начале февраля «Ростех» сообщал о завершении госиспытаний РДГ-У. Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн «Калашников»). В ней реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент, а курящийся элемент позволяет подпитывать завесу длительное время, поясняли в госкорпорации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях