ВС РФ получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Вооруженные силы РФ приняли на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, которая позволяет укрыть военнослужащих и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У», — заявил источник агентства.

В госкорпорации «Ростех» ранее сообщали, что РДГ-У обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.

В начале февраля «Ростех» сообщал о завершении госиспытаний РДГ-У. Ручная дымовая граната универсальная разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн «Калашников»). В ней реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент, а курящийся элемент позволяет подпитывать завесу длительное время, поясняли в госкорпорации.

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