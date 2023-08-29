Спецназ Росгвардии обнаружил в ДНР командный пункт морпехов ВСУ

Спецназ Росгвардии обнаружил на территории Донецкой народной республики (ДНР) замаскированный командный пункт десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В командном пункте находился целый склад иностранного вооружения и боеприпасов. Среди них — гранатометы РПГ-76 «Комар», автоматы и пулеметы, полсотни стартовых зарядов к минометам, около 70 мин и гранат», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что подходы к командному пункту были заминированы, а внутри найдены карты, схемы и списки военнослужащих.

22 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами. В тайнике были обнаружены пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и 4 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.

Ранее Росгвардия обнаружила тайник с украинскими боеприпасами в ЛНР.