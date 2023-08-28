Украине предсказали раздел Западом после поражения ВСУ

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Запад поделит между собой территорию Украины, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По его мнению, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия «будут откусывать целые куски от Украины».

Соскин считает, что президент страны Владимир Зеленский «попал в западню», ведь он бросил все силы для атаки на линию обороны России, но «контрнаступление ВСУ провалилось».

Соскин предположил, что если ВСУ уничтожат, республику разорвут на части.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.