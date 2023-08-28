Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украине предсказали раздел Западом после поражения ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Запад разделит Украину после провала ВСУ

close
100%
Водник/Wikimedia

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Запад поделит между собой территорию Украины, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По его мнению, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия «будут откусывать целые куски от Украины».

Соскин считает, что президент страны Владимир Зеленский «попал в западню», ведь он бросил все силы для атаки на линию обороны России, но «контрнаступление ВСУ провалилось».

Соскин предположил, что если ВСУ уничтожат, республику разорвут на части.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях