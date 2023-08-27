На Украине отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная ночью на всей территории Украины, отменена спустя более двух часов. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в 03:04 (совпадает с мск) в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, через две минуты в красной зоне оказалась Сумская область. К 03:23 предупреждения начали действовать в Николаевской и Одесской областях. Через 15 минут тревогу объявили в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях и в Киеве. В 04:03 предупреждения охватили все западные регионы страны.

В 06:24 тревога была отменена.

До этого стало известно, что взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области на западе Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.