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Российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: войска группы «Центр» отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска пресекли семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, противник потерял более 80 военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаки ВСУ были отражены в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества Краснолиманского направления.

Савчук добавил, что украинская сторона потеряла более 80 солдат, боевую машину пехоты, три бронированных машины и пикап. Также были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций ВСУ, уничтожен 122-мм миномет с расчетом.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами Североатлантического альянса на польско-украинской границе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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