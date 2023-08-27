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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявлена воздушная тревога

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Global Look Press

Воздушная тревога объявлена ночью в четырех регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Отмечается, что предупреждения прозвучали приблизительно в 03:04 мск. Тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Спустя две минуты предупреждения прозвучали в Сумской области.

До этого стало известно, что несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Взрывы случились в Синельниковском районе области, неподалеку от аэродрома Майское.

Как стало известно ранее, на шахте «Терновская» в Днепропетровской области произошел обвал, есть пострадавшие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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Операция на Украине
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