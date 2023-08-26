Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беспилотник коалиции США опасно сблизился с истребителем РФ в Сирии

МО РФ: БПЛА MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в небе над Сирией

close
100%
Shutterstock

Беспилотник MQ-9 международной коалиции опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, слова которого приводятся на сайте МО РФ.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Ранее Кулить заявил, что истребитель F-35 «коалиции» опасно сблизился в районе Эт-Танф с Су-35, российские летчики своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.

По его мнению, подобными действиями создаются опасные предпосылки для авиационных происшествий, а также обостряется обстановка в воздушном пространстве Сирии.

До этого он заявил, что международная «коалиция» во главе с Соединенными Штатами за минувшие сутки 13 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях