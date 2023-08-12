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Минобороны России сообщило об отражении семи атак Украины на одном из направлений

Минобороны России: на Донецком направлении отражено семь атак ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что подразделения «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией на Донецком направлении смогли отразить семь атак штурмовых групп Украины.

«Отражено семь атак штурмовых групп ВСУ в районах Яковлевки, Клещеевки, Водяного, Красногоровки и Невельского в Донецкой народной республике», — сказал он.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли групповой удар с помощью оружия воздушного базирования по военному аэродрому, который находится в районе Коломыи Ивано-Франковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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