Российский военный прокомментировал ошибку The Sun с «российскими танками» Leopard

На Запорожском фронте считают, что сотрудники британского издания The Sun относятся к Украине с безразличием, и именно поэтому путаются, называя Leopard «российскими танками», а БПЛА «Ланцет» — «украинскими дронами-камикадзе», сообщают СМИ со ссылкой на представителя одного из российских силовых ведомств.

«Можно ошибиться в модификации боевой машины. Но не знать, как выглядят танки стран НАТО, можно только в той ситуации, когда фейки стали не событием, а процессом. Заведомо фейковая информация и безразличие к реальной ситуации на Украине как у СМИ, так и у аудитории — вот как можно назвать этот факт», — указано в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Речь идет о видеорепортаже, размещенном на сайте британского издания, в котором показан момент поражения немецкого танка Leopard 2 российским дроном «Ланцет». Однако британские журналисты в подписи к видео заявили, что это «российский танк», который был уничтожен «украинским дроном-камикадзе».

Ранее Испания направила Украине новую партию танков Leopard.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.