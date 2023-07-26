Володин назвал главный эффект, который оказала на Россию спецоперация

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что спецоперация сплотила российское общество и консолидировало его вокруг фигуры президента России, сообщает ТАСС.

«Надо сказать, что независимо от партийной принадлежности все депутаты Государственной думы поддержали специальную военную операцию. Все едины в понимании, что от достижения целей специальной военной операции зависит будущее России. Поэтому нам правильно и в будущем руководствоваться этим», — заявил Володин.

Он добавил, что спецоперация стала единственно правильным решением, принятым на упреждение — Володин отметил, что западные страны долгое время готовили Украину как плацдарм для борьбы против России, о чем сами западные политики прямо говорили в интервью.

В июне президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность в ситуации угрозы вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.