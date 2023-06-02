Воздушную тревогу отменили по всей Украине

Воздушную тревогу, которую ранее объявляли на всей территории Украины, полностью отменили в 04:36 (мск). Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан, передает ТАСС.

Воздушная тревога на Украине действовала более 2,5 часов.

Во время нее сообщалось о взрывах в Киеве, в Киевской и Черкасской областях, а также в Харьковской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.