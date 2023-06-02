Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях

В Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Об этом пишут украинские информационные Telegram-каналы.

Также взрывы раздавались и в Киеве. Подробностей на текущий момент нет.

Ранее была объявлена воздушная тревога на Украине.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.