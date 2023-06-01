В ФСБ обвинили Украину в использовании зерновых коридоров для атак на побережье РФ

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что Украина использует зерновые коридоры для атак на российское побережье. Заявление было сделано Бортниковым на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Минске, передает ТАСС.

«Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье», — заявил глава ФСБ.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства, а также упомянул в качестве вызова происходящую качественную трансформацию международного терроризма.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.