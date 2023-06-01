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В ФСБ обвинили Украину в использовании зерновых коридоров для атак на побережье РФ

Глава ФСБ Бортников: Украина использует зерновые коридоры для атак на побережье России

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Umit Bektas/Reuters

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что Украина использует зерновые коридоры для атак на российское побережье. Заявление было сделано Бортниковым на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Минске, передает ТАСС.

«Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье», — заявил глава ФСБ.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что Запад стремится дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства, а также упомянул в качестве вызова происходящую качественную трансформацию международного терроризма.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.

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