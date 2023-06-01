Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту

Эксперт «Лаборатории ППШ» Денис Науменко заявил, что атаковавшие Москву беспилотники могли иметь вшитый маршрут. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, по этой причине против них были бы бесполезны устройства, подавляющие каналы управления. Также дроны могли быть под управлением спутниковой группировки, отметил он.

Ранее постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика на то, что атака украинских беспилотников на Москву была нацелена на мирных граждан.

Дюжаррик, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что организация осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру, но это «не сравнимо с ударами» по украинским городам».

Накануне в Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.