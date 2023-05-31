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Власти Курской области рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт: двое строителей пострадали при обстреле в Кореневском районе

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Kurskadm./Wikipedia

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о последствиях обстрела Кореневского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских войск пострадали двое строителей.

«Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы. У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести», — поделился Старовойт.

Он добавил, что второй пострадавший находится в районной больнице. Для дальнейшего лечения его доставят в областную больницу.

Ранее Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины утром снова обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе.

По словам курского губернатора, подтверждена информация о двух прилетах. Пострадавших нет. На некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света.

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