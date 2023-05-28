В США рассказали об уязвимости американских истребителей F-16

Американские истребители F-16, которые Украина просит поставить западные страны, уязвимы перед новейшей военной техникой России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, F-16 в случае поставки Киеву будут либо использоваться им исключительно в целях обороны, либо будут задействованы в операциях «с очень высоким риском».

«Однако F-16… все равно будут иметь более слабые радиолокаторы и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские истребители и системы ПВО», — сказано в материале.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 мая Bloomberg со ссылкой на пилотов ВВС США, которые летали на истребителях F-16, сообщал, что эти самолеты, поставки которых украинские военные пытаются представить как потенциальный переломный момент в конфликте с Россией, на самом деле не смогут изменить правил игры.

Ранее военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что истребители F-16, которые Запад намерен передать Украине, не соответствуют ожиданиям Киева.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявлял, что истребители F-16 не являются «волшебным оружием».