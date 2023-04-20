Минобороны РФ сообщило о поражении штаба группировки ВСУ «Бахмут» у Константиновки в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бахмут» под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Также сообщается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за последние сутки было нанесено поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям в 127 районах.

Отмечается, что около населенных пунктов Терны и Тоненькое в ДНР российские военные поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

МО РФ сообщает, что за сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Кременная и Куземовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Владимировка в ДНР.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды в ДНР.