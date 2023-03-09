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CNA: чешский кабмин одобрил направление экспертов военной полиции на Украину

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Depositphotos

Правительство Чехии одобрило в среду направление экспертов военной полиции республики на Украину, где они подключатся к расследованию совершенных в этой стране военных преступлений. Об этом сообщает Czech News Agency..

В публикации отмечается, что на территорию Украины могут направить до 15 экспертов военной полиции. Они должны стать частью группы специалистов Международного уголовного суда в Гааге, а также смогут выполнять связанные с расследованием военных преступлений на Украине задачи в Нидерландах.

Агентство подчеркивает, что представители чешской военной полиции будут выезжать на территорию Украины от месяца до полутора месяцев, а их мандат будет рассчитан до конца 2024 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Международный центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» должен заработать в Гааге к лету этого года. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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