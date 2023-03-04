В Румынии отреагировали на слухи о строительстве базы США в дельте Дуная

Министерство обороны Румынии опровергло слухи о тайном соглашении между властями Соединенных Штатов и румынским правительствами о строительстве военной базы США в дельте реки Дунай. Об этом говорится в заявлении румынского минобороны, опубликованном в социальных сетях.

«Мы сообщаем о фейковой новости, которая без каких-либо реальных оснований сообщает о том, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Такая сделка никогда не обсуждалась», — говорится в заявлении.

В минобороны призвали пользователей проверять информацию в надежных источниках.

Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует модернизировать две румынские авиабазы — аэропорт имени Михаила Когэлничану и базу Кымпия-Турзий. Об этом писало RT со ссылкой на тендерную документацию Пентагона. Отмечается, что одной из задач для подрядчика значится строительство перрона для погрузки боеприпасов и взрывчатых веществ.