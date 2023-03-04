Народная милиция ДНР разместила кадры уничтожения бойца ВСУ российским снайпером

В интернете появились видео с уничтожением военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) снайпером ВС России. Их обнародовала Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«Снайпер 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил и уничтожил украинского боевика», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Аллее Славы на военном кладбище №18 в Харькове, где хоронят погибших украинских солдат, заканчиваются места для могил в связи с большим числом погибших.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.