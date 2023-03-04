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В Армении прошли учения российской авиации

Истребители МиГ-29 ВКС России провели учения в Армении по перехвату самолетов противника

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Petr David Josek/AP

Истребители МиГ-29 российских военно-космических сил провели учение по перехвату и уничтожению самолетов на авиабазе в Эребуни на территории Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В Минобороны сообщили, что экипажи истребителей отработали поиск целей и поразили их электронными пусками ракет. Также была имитирована принудительная посадка самолетов-нарушителей.

Военные отработали элементы сложного и высшего пилотажа — развороты, «бочки», виражи и пикирование с большим углом наклона. Сложные элементы отрабатывались летчиками в составе пар и звеньев.

Особое внимание уделялось координации действий летчиков и оперативному взаимодействию с командованием, уточнили в ЮВО.

Ранее Минобороны РФ показало видео пуска крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки в Японском море по береговой цели. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

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