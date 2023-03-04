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Марочко: ВС России максимально приблизились к войскам ВСУ на Кременском участке фронта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России максимально приблизились к позициям украинской армии на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах, расстояние до противника составляет порядка 40 метров», — сказал Марочко.

По его словам, такое расстояние позволяет российским военным вести диалог с украинскими солдатами без средств связи.

1 марта стало известно, что российским десантникам при поддержке бронетехники удается вести наступление в районе Кременной в ЛНР. Уточнялось, что наступление российских военных поддерживали танки Т-90М «Прорыв» и ТОС-1А «Солнцепек».

Ранее Марочко заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины впервые за долгое время попытались контратаковать российские силы под Кременной, но потерпели неудачу.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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