Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

China Daily: Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь нужно будет заплатить

close
100%
Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Соединенные Штаты намекнули Украине, что за военную помощь придется заплатить. Об этом сообщает китайская государственная газета China Daily.

«США намекают, что объемы их помощи заранее оценили, и то, в какой момент Украине нужно будет начать за нее платить, зависит от того, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации Байдена», — сказано в материале.

Автор статьи считает, что США «забросили слишком много целей в корзину Украины», не раскрывая критериев их достижения в связи с чем нельзя предсказать, сколько еще продлится конфликт и как долго Вашингтон будет поддерживать киевские власти.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выделили Украине 33-й пакет военной помощи на сумму около $400 млн. В новый пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Ранее в Пентагоне сообщали, что в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине дополнительные боеприпасы, а также вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть