China Daily: Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь нужно будет заплатить

Соединенные Штаты намекнули Украине, что за военную помощь придется заплатить. Об этом сообщает китайская государственная газета China Daily.

«США намекают, что объемы их помощи заранее оценили, и то, в какой момент Украине нужно будет начать за нее платить, зависит от того, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации Байдена», — сказано в материале.

Автор статьи считает, что США «забросили слишком много целей в корзину Украины», не раскрывая критериев их достижения в связи с чем нельзя предсказать, сколько еще продлится конфликт и как долго Вашингтон будет поддерживать киевские власти.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты выделили Украине 33-й пакет военной помощи на сумму около $400 млн. В новый пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

Ранее в Пентагоне сообщали, что в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине дополнительные боеприпасы, а также вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.