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МО РФ: военные отразили атаку украинских штурмовых групп на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские военные отразили атаку двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ.

По данным официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, общие потери этих подразделений противника превысили 30 человек. Были уничтожены две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап, уточнил он.

В Минобороны заявили, что придерживаются режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне спецоперации по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина, несмотря на то, что Киев продолжает обстреливать населенные пункты Донбасса.

Российским военным удалось также отразить атаки украинских войск на Купянском направлении и сорвать попытку атаки ВСУ на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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