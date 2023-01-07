В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Тревога была объявлена в 13:31 часов по местному времени.

Накануне украинскую авиацию поднимали в небо над Киевской областью. Власти никак не комментировали происходящее.

6 января воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Херсоне.

С 10 октября российские Вооруженные силы обстреливают энергетические и военные объекты Украины. По словам президента России Владимира Путина, ракетные удары стали ответом на атаку на Крымский мост.