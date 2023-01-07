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Дети участников СВО из 85 регионов побывали на «Елке министра обороны РФ» в Москве

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Министерство обороны РФ

Дети участников специальной военной операции на Украине побывали в Театре Российской Армии на «Елке министра обороны РФ». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, на празднике оказались свыше тысячи юных зрителей. После спектакля «Нильс и дикие гуси» каждый получил подарок — рюкзачок с игрушкой и сладостями.

Помимо представления их ожидал военный оркестр, ростовые куклы, цирковые артисты и фокусники, шоу мыльных пузырей, а также экскурсионная программа по Москве.

Дети военнослужащих посетили «Москвариум», Музей Космонавтики, музейный комплекс «Дорога Памяти», а также парк «Патриот», где осмотрели убранство Главного храма Вооруженных сил России, посетили комплекс «Партизанская деревня», экспозицию «Сирийский перелом», студию военных художников имени Грекова и Танковый музей.

Праздник организовали Минобороны России и движение «Юнармия».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем обращении заявил, что победа, как и Новый год, неотвратима.

Он отметил, что 2022 год за счет подвигов, мужества и героизма российских военных навсегда войдет в ратную летопись Отечества.

России, по его словам, в уходящем году выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени, и грядущий праздник в связи с этим становится символом надежд на мирное будущее.

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