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Cупруги американских военных получат помощь в трудоустройстве после переезда

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Bryan Woolston/Reuters

Президент Джо Байден подписал закон, который упростит для жен и мужей военных получение лицензий на профессиональную деятельность при переезде на новое место службы супруга. Об этом сообщает Marine Times.

По данным издания, впервые федеральный закон требует от штатов при распределении профессиональных лицензий учитывать предыдущие лицензии в той юрисдикции, в которой находился специалист на предыдущем месте работы.

Чиновники Министерства обороны подсчитали, что профессиями, которые подлежат лицензированию, обладают более 132 тыс. супругов военных, находящихся на действительной военной службе — это почти почти 40% от всех членов семей американских военнослужащих.

В США лицензии требуются в самых разных профессиях — от риелторов до медсестер, учителей, косметологов и многих других. Единственная профессия, которую новый закон исключает, — это юридическая практика.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне решили продлить отпуск по уходу за ребенком для военных с шести до 12 недель после рождения или усыновления.

Новая норма заработает с 9 января 2023 года. Командиры частей должны сбалансировать декретный отпуск с потребностями своих подразделений и оперативными потребностями, говорится в служебной записке руководства Минобороны США.

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