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Япония и Великобритания упростят визовый контроль для офицеров

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Akio Kon/AP

Япония и Великобритания готовятся к упрощению иммиграционного контроля для офицеров двух стран для расширения связей в области безопасности. По данным информагентства Reuters, которое ссылается на источники газеты Yomiuri, на следующей неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида подпишет соответствующее соглашение с главой британского кабмина Риши Сунаком.

Агентство отмечает, что Кишида собирается посетить Великобританию 10-11 января во время тура по странам Большой семерки, в которую входят Франция, Италия, Канада и США.

Ранее сообщалось, что Токио и Лондон готовятся подписать военное соглашение о взаимном доступе по обороне и безопасности. Соглашение позволит облегчить проведение совместных учений.

Участникам учений не нужно будет получать визы для временного пребывания в стране-партнере. Также соглашение упростит процесс ввоза боеприпасов.

После подписания соглашения Великобритания станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено такое соглашение.

В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует отправиться в турне по западным государствам, которые входят в «большую семерку»м, связанные с сотрудничеством внутри G7.

Как ожидается, одной из первых остановок западного турне Кисиды станет США. Согласно заявлению Белого дома, американский лидер Джо Байден примет японского премьера в Вашингтоне 13 января.

При этом поездка главы кабмина Японии в страны «большой семерки» должна завершиться до саммита организации в мае, который в этот раз пройдет в Хиросиме.

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