Американский министр-гей использовал военный самолет для поездки с мужем в Нидерланды

Американскому министру транспорта Питу Буттиджичу, который является первым американским министром – открытым геем, пришлось оправдываться за то, что он не возместил транспортные расходы за поездку своего мужа на правительственном военном самолете в Нидерланды на «Игры непокоренных» – соревнования для ветеранов вооруженных сил и раненых солдат. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала Fox News, передает Newsweek.

По данным еженедельника, ведущий Брет Байер поинтересовался у министра, возместил ли он расходы на поездку мужа, на что Буттиджич заявил, что возглавлял американскую делегацию, а дипломатический протокол позволяет, чтобы руководителя в поездке сопровождал супруг.

«До меня на это мероприятие ездил министр армии при президенте Трампе, который отправился в поездку со своей женой. До него это была миссис Трамп в качестве первой леди. До этого миссис Обама сделала то же самое. И я не понимаю: если никто не задает вопросов, когда секретарь Эспер и его жена едут в составе делегации, то почему все по-другому, когда речь идет обо мне и моем муже?» — негодовал министр в эфире.

Ведущий в ответ сказал всего одно слово: «Понятно». После этого разговор перешел на другую тему.

В заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, направленном Fox News, сказано, что «предоставление военных самолетов для организованных Белым домом президентских делегаций на уровне кабинета министров является стандартной практикой», отмечает Newsweek.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне решили продлить отпуск по уходу за ребенком с шести до 12 недель после рождения или усыновления.

Новая норма заработает с 9 января 2023 года. Командиры частей должны сбалансировать декретный отпуск с потребностями своих подразделений и оперативными потребностями, говорится в служебной записке руководства Минобороны США.