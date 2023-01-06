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В ООН заявили, что не имеют данных о боях на Украине после объявления режима тишины

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Стрингер/РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не имеет данных о боях на Украине после объявления режима тишины, сообщает РИА Новости.

«Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях», — рассказал Дюжаррик.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заявил, что российские войска готовы ответить на нарушение режима тишины со стороны ВСУ.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

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