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В ООН прокомментировали планы Германии, США и Франции передать Украине БМП

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация видит своей целью завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга, передает ТАСС.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал он, комментируя решение властей Германии, США и Франции о передаче Украине боевых машин пехоты.

Накануне сообщалось, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом стало известно из заявления Белого дома и кабмина ФРГ, а также совместного письменного заявления двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы немецкого правительства Олафа Шольца.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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