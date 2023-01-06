В ООН прокомментировали планы Германии, США и Франции передать Украине БМП

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация видит своей целью завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга, передает ТАСС.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал он, комментируя решение властей Германии, США и Франции о передаче Украине боевых машин пехоты.

Накануне сообщалось, что США предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder, а также дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом стало известно из заявления Белого дома и кабмина ФРГ, а также совместного письменного заявления двух стран по итогам телефонного разговора американского президента Джо Байдена и главы немецкого правительства Олафа Шольца.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.