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Минобороны РФ объявило о начале действия поручения Путина о рождественском перемирии

В Минобороны России сообщили о начале действия поручения президента Владимира Путина о режиме прекращения огня в зоне спецоперации.

«В соответствии с поручением президента РФ и указаниями министра обороны РФ в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января текущего года до 24.00 7 января текущего года объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении министерства.

Несмотря на объявление режима тишины Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать населенные пунктов и позиции российских войск, отметили в военном ведомстве.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о том, что ВСУ обстреляли Донецк несколько раз.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12.00 часов 6 января до 00.00 часов 7 января по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В Кремле уточнили, что глава государства принял во внимание призывы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу, заявив, что Москва использует ее как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

Все новости на тему:
Операция на Украине
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