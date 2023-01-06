Daily Caller: поддержавшие военную помощь Киеву законодатели США заработали на акциях ВПК

Члены конгресса США, которые голосовали за предоставление военной помощи Украине на миллиарды долларов, в 2022 году заработали существенные средства на акциях оборонных подрядчиков Пентагона. Об этом пишет издание Daily Caller.

По его информации, в прошлом году американские законодатели одобрили военную помощь Киеву в целом на сумму более $20 млрд, в том числе вооружения и технику на $12,7 млрд, которые поставляются на Украину напрямую со складов Минобороны Соединенных Штатов. В статье поясняется, что ведущие американские оборонные корпорации с целью восполнить эти поставки существенно нарастили производство, и представители конгресса, торговавшие акциями компаний, получили значительную прибыль. Как отмечает издание, многие из них поддерживали оказание военной помощи Украине. При этом несколько законодателей-республиканцев, которые голосовали против такого рода законопроектов, приобретали акции оборонных компаний, указывает Daily Caller.

Как отмечается в публикации, например, прибыль от акций таких компаний конгрессмена Эрла Блюменауэра (демократ от штата Орегон) составила 40%. Это самый высокий показатель с 2021 года среди американских законодателей, получивших прибыль на акциях оборонных компаний.

Ранее первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США совершенствуют собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) за счет конфликта на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.