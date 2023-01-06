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Байден заявил об эффективности на Украине еще не доставленных в страну комплексов Patriot

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Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил об эффективности комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине, хотя, согласно официальным данным, эти системы туда еще не доставлены. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с членами своего кабинета, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, данные комплексы уже якобы хорошо функционируют и «сильно помогают» Украине, «и русские начинают осознавать это».

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче Киеву систем Patriot.

Он также напомнил, что в конце 2022 года США приняли «революционное» решение предоставить Киеву системы Patriot, и украинская сторона «очень ценит» это.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уничтожит комплексы Patriot на Украине в случае их поставки Соединенными Штатами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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