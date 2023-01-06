Пушков оценил слова Байдена о критически важном этапе в конфликте на Украине

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале написал, что президент США Джо Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине.

Пушков подчеркнул, что это противостояние ведется опосредованно.

Ранее Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе.

Заявление прозвучало на фоне предоставления нового пакета военной помощи Украине, который станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.