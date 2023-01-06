Рогов заверил, что попытки Киева захватить ЗАЭС будут жестко подавлены

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что все попытки украинских военных захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) будут жестко подавлены.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Киев обязан силой вернуть себе контроль над Запорожской атомной электростанцией, поскольку создание зоны безопасности на станции не представляется возможным.

Рогов указал, что украинская сторона демонстрирует свою террористическую сущность и продолжает шантажировать мир угрозой ядерной катастрофы.

«Запорожская АЭС является законной собственностью Российской Федерации, и все попытки украинских боевиков ее захватить будут жестко подавлены», — сказал он.

По его мнению, только Россия в настоящее время способна гарантировать безопасность ЗАЭС, а Киев рассматривает объект только в качестве плацдарма для наступления на Запорожскую область.

Рогов убежден, что для создания эффективной зоны безопасности важно оттеснить украинские войска на расстояние, с которого им не удастся наносить удары по станции.

В конце декабря замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что последствия действий Киева в отношении Запорожской атомной электростанции могут быть катастрофическими.